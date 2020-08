Neue Doku-Serie BR Fernsehen zeigt "Christians liabste Hütt'n"

In der neuen Doku-Serie "Christians liabste Hütt'n" besucht Schauspieler und Bergliebhaber Christian K. Schaeffer pro Folge eine Berghütte im bayerischen Alpenraum. Das BR Fernsehen zeigt ab 25. September 2020 vier Folgen, immer freitags um 19.30 Uhr.

Die Wirtsfamilien haben viel zu erzählen über ihren Alltag auf den Hütten, auf denen Christian auch zum Haferlgucker wird. Bereits auf dem Weg dorthin trifft er interessante Gesprächspartner, die Einblicke in die Vielfalt der jeweiligen Region geben. Alle Folgen sind bereits vorab am 25. September 2020 morgens in der BR Mediathek verfügbar, danach für ein Jahr.

Folge 1 am Freitag, 25. September 2020, 19.30 Uhr

Purtschellerhaus, Berchtesgadener Land

Christian K. Schaeffer wandert auf das Purtschellerhaus im Berchtesgadener Land. Auf dem Weg dorthin besucht er den "Perlerkaser", eine Sennalm, die von zwei jungen Frauen bewirtschaftet wird. Dort versucht sich Christian am Buttermachen, ehe er sich über den bayerischen Weg zum 1.692 Meter hohen Purtschellerhaus aufmacht. Nach dem Aufstieg mit über 500 Stufen erwarten ihn ein Vier-Generationen-Familienbetrieb, deftige Hüttenschmankerl und Geschichten über die mehr als 100 Jahre alte Hütte. Am Abend spielt die "Musi" auf, und die Enkel des Hüttenwirtes Sigi Hinterbrandner schuhplatteln dazu.