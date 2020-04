Vom BR für KiKA Checker Tobi macht den "Viren-Check"

Wer hatte nicht schon mal einen Schnupfen, eine Erkältung oder sogar die Grippe? All das sind Krankheiten, die wir durch winzige Viren bekommen können. Aber was sind Viren eigentlich? Warum können sie uns krank machen? Und wieso ist gerade das neuartige Corona-Virus so gefährlich? Tobi findet es heraus und schlüpft dabei in ein abgefahrenes Viren-Kostüm. Am Samstag, 18. April 2020, 19.25 Uhr bei KiKA.