BR Sport Das Bundesliga-Finale im Fernsehen, im Radio und Online

Anlässlich des letzten Spieltags der 1. und 2. Bundesliga schnürt die Sport-Redaktion am 27. und 28. Juni 2020 ein spannendes Fußball-Paket auf allen Kanälen. Höhepunkt im BR Fernsehen ist am Sonntag, 28. Juni, 21.45 Uhr, der "Blickpunkt Sport" mit Studiogast Uli Hoeneß, der eine Saisonbilanz zieht. Außerdem im Fokus: Die Lage beim 1. FC Nürnberg wenige Stunden nach dem Abstiegskrimi in der 2. Liga. Alle Entscheidungen der beiden höchsten Spielklassen gibt es live im BR-Hörfunk. Online bietet BR24Sport am Sonntag als Schmankerl für FC Bayern-Fans eine virtuelle „Geister-Meisterfeier“.