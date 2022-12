Symphonieorchester des BR Das BRSO und Iván Fischer begrüßen Artist in Residence Tabea Zimmermann

Ihre Saison als Artist in Residence beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks startet Tabea Zimmermann am Mittwoch, den 14. Dezember, mit einem ungewöhnlichen Kammerkonzertprogramm in der TonHalle im Münchner Werksviertel-Mitte. An den darauffolgenden beiden Abenden präsentiert sie in der Isarphilharmonie mit dem BRSO unter der Leitung von Iván Fischer William Waltons Violakonzert, außerdem stehen Werke von Bartók und Strauss auf dem Programm. BR-KLASSIK überträgt das Konzert am 16. Dezember live im Radio sowie im Videostream auf BR-KLASSIK Concert und auf der Website des BRSO.