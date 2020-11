Wissenschaftsdokus zum Streamen "beta stories" in der ARD-Mediathek

Unsere Welt ist „beta” – verheißungsvoll, fehlerhaft und ständig in Veränderung. Weltweit arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am nächsten Update für unser Leben, erforschen in Laboren und Thinktanks Zukunftsthemen wie Gentechnik, KI, den Kampf gegen den Klimawandel. „beta stories”, eine neue Kurzdoku-Reihe des Bayerischen Rundfunks in der ARD-Mediathek, stellt potentielle „Game Changer“ der Wissenschaft und Technologien vor, die unser Leben verändern werden. Alle sechs Filme der ersten Staffel sind ab Freitag, 27. November 2020 zu sehen. Weitere Staffeln sind in Planung.