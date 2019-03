BR Thema Sehnsucht Berge: Sendungen in Fernsehen und Radio

Jeweils samstags vom 30. März bis 4. Mai 2019, 6.05 Uhr, Bayern 2

Bayern 2 am Feiertag: Zähmung der wilden Alpen – 150 Jahre Deutscher Alpenverein

Feature von Georg Bayerle



Entstanden aus einer Männerrunde bildungsbürgerlicher Alpenbegeisterter, ist der DAV immer wieder neu aus seiner wechselvollen Geschichte hervorgegangen. Nach Erschließung und Hüttenbau-Boom folgten Antisemitismus und Krieg. Bald schon wurden auch mahnende Stimmen laut, die vor zu viel Tourismus warnten. Der Naturschutz wurde zum zweiten großen Thema, mit dem der DAV auch in der Gegenwart immer wieder Debatten anstößt. Bergsport ist eine vielfarbige Angelegenheit geworden und Klettern zur olympischen Disziplin, die erstmals in Tokio 2020 mit Gold, Silber und Bronze belohnt wird. Aber ist die Erfolgsgeschichte des DAV in ihre kritische Phase gekommen? Zerstört der Massenbetrieb in den Bergen die Natur, die er sucht? Zwischen Karohemd und Steilwand, Edelweiß und Autostau ist der DAV heute ein Verein, der den Ausgleich sucht zwischen der Natur und der Gesellschaft mit ihren ständig steigenden Ansprüchen.



Thema u.a.: Deutscher Alpenverein: Naturschutz und touristische Erschließung

Autor: Markus Mähner



Mit mehr als einer Million Mitgliedern ist der 1869 gegründete Deutsche Alpenverein weltweit die größte nationale Bergsteigervereinigung. Sein ursprüngliches Ziel, die Alpen mit Wegen und Hütten für die breite Bevölkerung zu erschließen, hat der Verein erfolgreich vollendet. Seit den 1970er-Jahren ist er nun mehr und mehr damit beschäftigt, die immer größere werdende Zahl an Bergtouristen umweltverträglich zu gestalten. „Naturschutz und/oder touristische Erschließung“ war eine der wichtigsten Fragen, die den Alpenverein seit seiner Gründung bewegt hat. Zur Geschichte des DAV gehört auch, dass er von den 1920er- bis in die 1940er-Jahre immer stärker von antisemitischen Kräften geprägt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg tat man sich lange schwer mit der Aufarbeitung dieser Zeit.



Die Zukunft der Alpen – Europas Hauptgebirge im Wandel

Autor: Georg Bayerle

Die Pasterze ist nur ein Beispiel: Der berühmteste Gletscherstrom der Ostalpen liegt heute 200 Höhenmeter unterhalb der Gebäude, die in der Gründungszeit des Deutschen Alpenvereins vor 150 Jahren gebaut wurden. Das scheinbar ‚ewige Eis‘ schmilzt jedes Jahr schneller. Wo das Eis taut, verschwindet der Permafrost, der dauerhaft gefrorene Boden. Felsstürze sind die Folge. Alpenvereinshütten und Wege müssen verlegt oder erneuert werden, weil der Fels bricht. Der Mensch, der im Gebirge lebt oder dort unterwegs ist, muss sich an die veränderten Umweltbedingungen anpassen – ebenso gilt das für die Pflanzen- und Tierwelt. Wissenschaftler sind dem dynamischen Wandel des Gebirges auf der Spur. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist er aber noch längst nicht angekommen.



Der Berg ist das Ziel – Aufwärtsstrebende Frauen

Autorin: Justina Schreiber

Es war kein Spaziergang! Aber die ersten Bergsteigerinnen ließen sich von nichts und niemandem aufhalten – nicht einmal von ihren Reifröcken oder anderen unpraktischen Begleiterscheinungen weiblichen Lebens. Sie brauchten viel Mut, um die gefährlichen Wege des Hochgebirges zu erklimmen. Da konnten sie auch gleich mit den Konventionen brechen und undamenhafte Knickerbocker tragen.

Die Pionierinnen des Alpinismus, die die Frauenemanzipation tüchtig vorantrieben, gehörten meist zur upper class. Denn das musste man sich erst einmal leisten können: diese Frechheit, mit männlichen Höchstleistungen konkurrieren zu wollen! Außerdem kosteten Ausbildung und Geleit durch heimische Bergführer Geld. Und noch viel mehr! Die Vorurteile erwiesen sich teils als kaum zu bewältigende Überhänge. Doch irgendwann waren sie oben, ganz oben!

Die erste Frau auf dem Matterhorn, die erste Frau auf der Zugspitze und die erste Frau auf dem Mount Everest. In ihren Fußtritten wagten sich mehr und mehr Sportlerinnen bis ganz hinauf „on top“. So entstanden zahlreiche imaginäre Frauenseilschaften, wie etwa die der kraxelfreudigen Königin Marie von Bayern mit den modernen „Munich Mountain Girls“.