BR Fernsehen Der Musiksommer im BR Fernsehen

Die Sendungen im Überblick:

Mittwoch, 31. Juli 2019, 23.35 Uhr

Elton John – A Singular Man

Dokumentation, D 2015

Regie: Christian Wagner

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung bis 7. August

Der britische Popsänger, Pianist und Komponist Elton John ist einer der erfolgreichsten Künstler der Pop-Geschichte und blickt auf eine lange Karriere im Musikgeschäft zurück. Er ist vor allem bekannt durch unsterbliche Hits wie "Your Song" oder "Candle in the Wind", aber auch für seinen Einsatz für die Rechte von Homosexuellen. Für sein Lebenswerk und sein soziales Engagement schlug ihn die Queen 1998 zum Ritter. Im Zentrum der Dokumentation des Filmemachers Christian Wagner steht ein exklusives Interview mit Elton John in Las Vegas, in dem er über Höhen und Tiefen in seiner Karriere und in seinem Leben redet, sich aber auch zu gesellschaftlichen und politischen Themen äußert. Archiv-Ausschnitte, seine großen Hits sowie Statements von Wegbegleitern und Experten ergänzen das Interview.

Mittwoch, 7. August 2019, 23.35 Uhr

The King – Elvis und der amerikanische Traum

Dokumentarfilm, USA; D 2018

Regie: Eugene Jarecki

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung bis 7. September

Der Film ist ein musikalisches Road-Movie, das quer durch Amerika führt: 40 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley besucht der vielfach ausgezeichnete Regisseur Eugene Jarecki in Presleys altem Rolls Royce die Lebensstationen des Kings, begleitet von genialen Musikern. Die Reise geht von Tupelo und Memphis bis nach Hollywood und Las Vegas. Der amerikanische Traum bröckelt. Presleys kommerzieller Erfolg, sein widersprüchliches Verhältnis zu den Schwarzen und sein trauriges Ende geraten dabei zum Spiegelbild der heutigen USA.

Mittwoch, 14. August 2019, 23.35 Uhr

ABBA – Der Film

Spielfilm, S, AUS,1977

Regie: Lasse Hallström

Der Radiomoderator Ashley Wallace jagt der schwedischen Pop-Band ABBA hinterher, um ein Exklusivinterview mit den Musikern zu bekommen. Doch das ist eine verflixt schwierige Angelegenheit, die viel Phantasie, Zähigkeit und Leidensfähigkeit verlangt.

Für seine zum Kultfilm avancierte Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm begleitete Regisseur Lasse Hallström ABBA auf der Höhe ihres Erfolges während der Australien-Tour 1977. Die Pop-Band präsentiert in diesem Musikfilm knapp 20 Songs.

Mittwoch, 21. August 2019, 23.35 Uhr

DEUTSCHE ERSTAUSSTRAHLUNG

Woodstock – Drei Tage, die eine Generation prägten

Dokumentarfilm, USA; D 2017

Regie: Barak Goodman

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung 90 Tage

Im Sommer 1969 kommen eine halbe Million junger Menschen zum legendären "Woodstock“-Festival" zusammen. Das Event ist chaotisch organisiert, es kommen weit mehr Besucher als geplant. Doch es geschieht ein Wunder: Statt einer Katastrophe gibt es drei Tage Frieden und Musik. Woodstock wurde zu einem legendären Ereignis, das eine Generation prägte. Barak Goodman porträtiert in seinem Film das Woodstock-Publikum anhand von bislang unbekanntem Archivmaterial.

Mittwoch, 21. August 2019, 1.20 Uhr

Taking Woodstock – Der Beginn einer Legende

Spielfilm, USA, 2009

Regie: Ang Lee

Das US-Provinznest Bethel, im Jahr 1969: Der Innenausstatter Elliot (Demetri Martin) will das heruntergekommene Motel seiner Eltern wieder in Schwung bringen. Spontan bietet er den Organisatoren eines Musikfestivals die Rinderweide eines Bekannten als alternativen Austragungsort an: Vielleicht steigen ja einige der Konzertbesucher im leerstehenden Motel seiner Eltern ab? Der junge Elliot ahnt nicht, dass das Woodstock-Festival mehrere Hunderttausend Menschen anlocken wird.



Mittwoch, 28.August 2019, 23.35 Uhr

Janis - Little Girl Blue

Dokumentarfilm, USA 2015

Regie: Amy Berg

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung 7 Tage

"Cry Baby", "Mercedes Benz" und "Piece Of My Heart" – mit diesen Liedern ist die Blues Sängerin Janis Joplin in die Annalen der Rock-Geschichte eingegangen. 1970 wurde sie zur Legende der Hippie-Bewegung, als sie mit 27 Jahren an einer Überdosis Heroin starb. Regisseurin Amy Berg beschäftigt sich in ihrer klassischen Musiker-Dokumentation nicht nur mit der öffentlichen Wahrnehmung der Rock-Ikone, sondern vermittelt auch ein Charakterporträt einer sensiblen und verletzlichen Sängerin.