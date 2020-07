Spielfilmdebüt BR-Koproduktion "Luft" erstmals im Fernsehen

Das Spielfilmdebüt "Luft" von Anatol Schuster, Absolvent der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film, ist am 24. August 2020 um 23.35 Uhr als TV-Erstausstrahlung im BR Fernsehen zu sehen.

Die BR-Koproduktion erzählt von zwei jungen Mädchen aus unterschiedlichen Welten, die sich irgendwo an der deutsch-französischen Grenze im Wald begegnen und ineinander verlieben. "Luft" ist ein Film über die erste große Liebe und den Verlust in jungen Jahren. Das Filmdebüt wurde 2018 mit dem Starter-Filmpreis der Landeshauptstadt München ausgezeichnet. In der BR Mediathek ist "Luft" nach Ausstrahlung bis 31. August 2020 abrufbar.

Inhalt

Die Deutsch-Russin Manja (Paula Hüttisch) ist eine Träumerin. Sie ist wunderschön, hat aber kein Selbstbewusstsein und fühlt sich magisch hingezogen zur Rebellin Louk (Lara Feith), die gegen alles und jeden kämpft. Gegen Jäger und Schweinezüchter, gegen präpotente Jungs und gegen ihren eigenen Vater. In stiller Hingabe folgt Manja Louks radikalem Aufbegehren und schützt sie vor Gefahren. Selbst als Louk sie gewaltsam zurückweist, gibt Manja nicht auf, bedingungslos für sie da zu sein. Als Manja die tiefe Wunde hinter Louks Idealismus erkennt, hilft sie ihr, Abschied von der Vergangenheit zu nehmen – und lernt dabei, selbst loszulassen.