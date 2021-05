Kultur-Sendeplatz am Dienstagabend Die Wittelsbacher

Kaiserin Elisabeths Schwestern und Brüder: Neben Herzog Max in Bayern und seiner Gattin Ludovika gehörten sie als Kinder zur Familienidylle in Possenhofen. Der Film von Bernhard Graf erzählt in lebendigen Bildern die spannende und zugleich tragische Geschichte von "Sisis berühmten Geschwistern“. Herzog Max Emanuel in Bayern, seine jüngste Tochter Anna und Fürstin Gloria von Thurn und Taxis führen durch ein Familiendrama voller Glanz und Gloria, Gehorsam und Kampf, Mut und Standhaftigkeit.