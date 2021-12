natur exclusiv "Hundeliebe": ein Film über eine ganz besondere Beziehung

Rund zehn Millionen Hunde gibt es in Deutschland – gerade in Zeiten von Corona boomt die Nachfrage. Aber warum zahlen wir für Hundewelpen vierstellige Beträge, kaufen vom Futter nur das Beste, verzichten auf Fernreisen, begleichen astronomische Tierarztrechnungen und pflegen vielleicht auch noch jahrelang ein Hundegrab für ein vierbeiniges Familienmitglied? Der BR-Autor Ralph-Jürgen Schoenheinz zog selbst wegen eines Golden Retrievers von München aufs Land – der Anlass für seinen Film "Hundeliebe": in der Reihe "natur exclusiv", am Mittwoch, 22. Dezember 2021, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.