Bayern erleben Wenn es Nacht wird in Waldkirchen

Wenn es Nacht wird im niederbayerischen Waldkirchen, gehen in der Großraumdiskothek "Lobo" die Lichter an. Sie ist seit 1996 zentrale Anlaufstelle für Tanzwütige aus dem ganzen Abteiland. Ein Sehnsuchtsort für die kleine Flucht aus dem Alltag. Am Ostersonntag endet wie jedes Jahr die Wintersaison in der Diskothek. Für die Macher, Markus Haydn, Hajo Weidinger und Simon Stockinger, ein besonderer Tag, der immer mit einem glanzvollen Event gefeiert wird. "Bayern erleben: Wenn es Nacht wird in Waldkirchen", am Montag, 12. Dezember 2022, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen.