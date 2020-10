Chor des BR Neustart der Jubiläumsspielzeit 2020/21

Als die Jubiläumsspielzeit zum 75-jährigen Bestehen des Chors des Bayerischen Rundfunks mit zahlreichen Highlights geplant wurde, war von einer Pandemie noch keine Rede. Seit März mussten Konzerte in Bayern und ganz Europa allesamt gecancelt werden. Stattdessen wurden für die neue Spielzeit, die nun startet, kurzfristig Projekte umgeplant oder neue kreiert, die den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst sind.

Bis Jahresende stehen unter anderem noch Auftritte beim Mozartfest Augsburg am kommenden Samstag (10. Oktober) und bei den Fränkischen Musiktagen Alzenau auf dem Programm, zudem zwei Abonnementkonzerte sowie Konzerte mit dem Symphonieorchester des BR und dem Münchner Rundfunkorchester.

"Unser Repertoire und die Größe der Formationen werden bis auf Weiteres maßgeblich auch von nicht-musikalisch motivierten Vorgaben bestimmt, denn speziell bei Chören gelten besonders raumgreifende Abstandsregelungen, die mit der Größe von Probenräumen, Aufnahmestudios, Kirchen und Konzertsälen kompatibel sein müssen. Die Beachtung strengster Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für alle Beteiligten hat dabei oberste Priorität. Als der Chor des BR 1946 – ein Jahr nach Kriegsende – gegründet wurde, lag München noch in Trümmern, der Betrieb wurde damals unter schwierigsten Bedingungen aufgenommen. Heute kann unser Chor auf ein dreiviertel Jahrhundert bewegte und erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Das gibt Mut und Motivation, das Beste aus den aktuellen Möglichkeiten zu machen." Chor-Managerin Susanne Vongries

Mozartfest Augsburg – der zweite Versuch

Das bereits für Mai 2020 geplante Konzert beim Mozartfest Augsburg wird am Samstag, den 10. Oktober, nachgeholt und wurde wegen der Abstands- und Platzproblematik aus einer Kirche in den Kongresssaal verlegt. Der Chor wird auf der Bühne platziert, das Orchester und die Solistinnen und Solisten davor im teilweise geräumten Zuschauerparkett. Das gemeinsame Musizieren erfordert höchste Flexibilität aller Beteiligten. Statt mit rund 40 Personen tritt der Chor des BR mit etwa der Hälfte des Ensembles auf.

Samstag, 10. Oktober 2020, 20.00 Uhr, Kongress am Park (ausverkauft) W.A. Mozart – Requiem (vervollständigt von Howard Arman/ Franz Xaver Süßmayr)

S. Ritter von Neukomm – Libera me

Christina Landshamer (Sopran), Sophie Harmsen (Mezzosopran), Julian Prégardien (Tenor), Matthias Winckhler (Bass)

Chor des BR

Akademie für Alte Musik, Berlin

Leitung: Howard Arman

Kirchen- und Hofkonzerte – ein Netz von Musik über Bayern

Weiterhin ist der Chor des BR traditionell regelmäßig in den Regionen Bayerns (und auch über die Grenzen hinaus) präsent. Mit Werken von Arvo Pärt und Orlando di Lasso gastierten kleinere Ensembles seit Juli 2020 bereits unter der Leitung von Peter Dijkstra bei Kirchenkonzerten in Eichstätt, Ingolstadt, Hilpoltstein und Straubing. Die Reihe wird unter der Leitung von Howard Arman nun unter anderem bei den Fränkischen Musiktagen in Alzenau fortgesetzt, auch hier erklingen Werke von Arvo Pärt, ergänzt um Motetten von Heinrich Isaac.

Samstag, 17. Oktober 2020, 20.00 Uhr, Deutschordenskirche, Frankfurt/M.

Sonntag, 18. Oktober 2020, 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, Kirche St. Laurentius, Alzenau

Auch die während der Pandemiezeit ins Leben gerufenen "Hofkonzerte", bei denen Gesangsquartette von Oberbayern bis in die Oberpfalz Musik zu Menschen in sozialen Einrichtungen bringen, werden sporadisch weitergeführt.

Konzerte mit den Orchestern des Bayerischen Rundfunks

Bei den Konzerten mit den Orchestern des Bayerischen Rundfunks haben die geltenden Abstandsregelungen ebenfalls Programmänderungen erforderlich gemacht. An fünf Abenden tritt der Chor des BR wieder mit dem Symphonieorchester des BR auf: unter der Leitung von Gustavo Dudamel mit Werken aus dessen Heimat Lateinamerika (23. bis 25.10., Philharmonie im Gasteig, München) sowie bei einem Konzert unter Herbert Blomstedt mit zwei Psalmen von Edward Grieg (19.12., Philharmonie im Gasteig, München). Beim Münchner Rundfunkorchester sind Sängerinnen und Sänger des BR-Chors mit "Stabat Mater" von Arvo Pärt in der Reihe "Paradisi gloria" unter der Leitung von Ivan Repusic mit dabei (20.11., Herz-Jesu-Kirche, München-Neuhausen).

Abokonzerte zu Ehren von Arvo Pärt und mit einer Münchner Erstaufführung

Mit dem estnischen Komponisten Arvo Pärt verbindet den Chor des BR eine langjährige Freundschaft. Zu seinem 85. Geburtstag ist ihm deshalb das 1. Abokonzert am 14. November gewidmet. Sofern es Einreise- und Quarantänebestimmungen erlauben, möchte der Komponist selbst anwesend sein. Das Konzert wurde aus Platzgründen in den Herkulessaal verlegt und den dortigen Verhältnissen angepasst. Entfallen muss deshalb unter anderem Pärts "Adams Lament" für Chor und Streichorchester. Den Kern des Programms bilden sechs seiner Werke für Chor a cappella aus verschiedenen Schaffensperioden; als Kontrapunkt erklingen zwei Motetten von Heinrich Isaac. Beim 2. Abonnementkonzert am 5. Dezember bringt Peter Dijkstra das von ihm mit initiierte und 2016 uraufgeführte Werk "72 Angels" von Lera Auerbach mit nach München.

1. Abonnementkonzert

Samstag 14. November 2020, 18.00 und 20.30 Uhr, NEU: Herkulessaal der Residenz, München (ausverkauft)

Happy Birthday, Arvo Pärt!

Leitung: Howard Arman

2. Abonnementkonzert Samstag, 5. Dezember 2020, 20.00 Uhr, Prinzregententheater München (ausverkauft)

Lera Auerbach – 72 Angels (Münchner Erstaufführung)

Franz Vitzthum, Countertenor

Raschér-Quartett

Leitung: Peter Dijkstra

Singen mit Maske? Online-Uraufführung eines zweiten Auftragswerks

Howard Arman, Künstlerischer Leiter des Chors des BR

In der Diskussion um Auftrittsverbote wegen Ansteckungsgefahren und im Ringen nach Möglichkeiten einer sängerisch-künstlerischen Entfaltung unter Pandemiebedingungen hat der Chor des BR das Experiment gestartet, Kompositionsaufträge zu vergeben, die sich künstlerisch mit dem Singen mit Mundschutz auseinandersetzen. Nach der viel beachteten digitalen Uraufführung von Rupert Hubers Werk U+1F637 (= Zahlencode für Emoji mit Mundschutz) folgt nun das zweite Auftragswerk: Der Bildhauer, ein Melodram für Sprecher/Schauspieler, 3 Sängerinnen mit Mund-Nasenschutz und Klavier, komponiert von Howard Arman.

Das emotionale Melodram mit halbszenischen Elementen verarbeitet Zitate aus dem Italien des 17. Jahrhunderts zu Zeiten der Pest. Die Parallelen zur Gegenwart sind verblüffend: Hygienekonzepte der damaligen Gesundheitsämter im fortschrittlichen Venedig sahen wie heute "Quarantenen" vor – man wurde also 40 Tage isoliert. Der Sprecher in der Rolle des Pestdoktors trägt teilweise eine venezianische Pestmaske.

Zu erleben ist die Uraufführung in zwei Versionen unter Leitung von Howard Arman und mit Max Hanft am Klavier ab Sonntag, 1. November 2020, online auf der BR Kulturbühne und auf der Chor-Homepage.

Neue CDs, elektronische Grüße & mehr

