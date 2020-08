Mit "Sommer-Lesungen" gegen die Krise BR baut Unterstützung für Kreativ- und Künstlerszene weiter aus

Seit Beginn der Krise engagiert sich der BR in vielfältiger Weise für die Kulturschaffenden in Bayern. So konnte der BR etwa mit der neuen "BR KulturBühne" eine digitale Ersatz-Bühne für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und andere Kulturevents schaffen und den Menschen, die während der Krise auf öffentliche Veranstaltungen verzichten mussten, die Kultur nach Hause bringen. Damit ist ein öffentliches Schaufenster für die Kultur in Bayern entstanden, das die Lebendigkeit der Szene trotz Corona täglich aufs Neue zeigt.