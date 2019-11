BR backstage Der ARD-Jugendmedientag im Bayerischen Rundfunk

Beim ARD-Jugendmedientag im Bayerischen Rundfunk erfahren rund 600 Jugendliche an fünf BR-Standorten, wie Radio, Fernsehen und das Netz funktionieren. Wie werde ich Insta-ReporterIn? Wie produziert man eine Fernsehsehsendung? Wie erkenne ich Fake News? Antworten auf diese und viele andere Fragen liefert der Bayerische Rundfunk am Montag, 11. November 2019.

Zum vierten Mal lädt der BR zu BR backstage ein: Über 600 Jugendliche aus ganz Bayern schauen am 11. November hinter die Kulissen und werden selbst zu MedienmacherInnen. An fünf Standorten liefert der BR einen ganz anderen Stundenplan für die SchülerInnen: Medienkompetenz zum Anfassen! 33 Schulen aller weiterführenden Schularten aus allen Regionen Bayerns haben sich angemeldet. Im Münchner Funkhaus, auf dem Fernsehgelände in München-Freimann, im Fernsehstudio Unterföhring, im Studio Franken in Nürnberg und im Filmdorf "Lansing" ("Dahoam is dahoam") wird gefilmt, interviewt, aufgezeichnet, gepostet und natürlich auch gesendet.

Im Münchner Funkhaus, auf dem Fernsehgelände Freimann und in Unterföhring

Im Funkhaus arbeiten die SchülerInnen zum Beispiel als RegieassistentInnen an der BR-Snapchat-Serie "iam.josephina" mit. Außerdem lernen sie als Social-Media-JournalistInnen, was Echokammern und Filterblasen im Netz sind, wie man mit Hasskommentaren umgeht und Fake News enttarnt. Die Jugendlichen erleben unter anderem auch, wie unterschiedlich ein Thema medial erzählt werden kann. Im Workshop "Ein Thema auf allen Kanälen" steht der Klimawandel im Mittelpunkt. Es werden Trickfilme, Podcasts und eine Talkshow produziert, Klimafakten gecheckt und datenjournalistisch aufbereitet und ein Klimaexperte interviewt. Spannend wird die Skype-Schalte zum USA-Auslandskorrespondenten ins Studio Washington, Thorsten Teichmann. Den dürfen die SchülerInnen alles zu seinem Arbeitsalltag fragen.

Auf dem Fernsehgelände in Freimann bekommen die SchülerInnen unter anderem Tipps von Rundschau-Moderatorin Sandra Rieß und dürfen dann im Rundschau-Studio selbst moderieren. Außerdem erfahren sie, wie Filmmusik gemacht wird und was einen guten Instagram Kanal ausmacht. Aufregend wird es im Sendezentrum der Fernsehstudios – dem Fernsehgehirn! Nach einer simulierten Störung müssen die SchülerInnen das Fernsehprogramm retten. In Unterföhring probieren die Jugendlichen im Studio der Kabarettsendung "SchleichFernsehen" aus, wie es ist, als RegisseurIn oder hinter der Kamera zu arbeiten. Außerdem lernen sie die Arbeit eines Gag-Schreibers kennen und dürfen dann selbst ausprobieren, ob sie das das Zeug zum Comedian haben.

Im Studio Nürnberg und am Set in "Lansing"

Serienluft schnuppern können die Jugendlichen am Set von "Dahoam is Dahoam". In der Nähe von Dachau produziert der BR im fiktiven Filmdorf "Lansing" die erfolgreiche bayerische Daily. Hier können sie die wichtigsten Handgriffe bei Dreh, Regie und Postproduktion selbst machen und die eigene Kreativität erleben. Im Studio Franken in Nürnberg sind die Schüler bei einer Musikproduktion für die Digitalwelle BR Heimat nicht nur dabei, sie singen sogar bei der Produktion mit. Außerdem produzieren sie ein Mini-Hörspiel und lernen unter anderem, wie man extremistische Posts in den Sozialen Medien erkennt und wie man Fake News von echten Nachrichten unterscheidet.

Premiere: ARD-Jugendmedientag in allen ARD-Häusern

Mit dem ARD-Jugendmedientag findet erstmals, unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks, eine deutschlandweite Medienkompetenz-Aktion im ARD-Verbund statt. Am 11. und 12. November gibt es in allen ARD-Häusern spannende Workshops für rund 2.300 SchülerInnen.

Unser Auftrag: Medienkompetenz vermitteln

Ein spannender Tag mit einmaligen Einblicken in die Welt der Medien – aber nicht nur das. BR backstage und der ARD-Jugendmedientag vermitteln auch Schlüsselkompetenzen in der Informationsgesellschaft. Wie viel Fake steckt im Netz? Und wie schütze ich meine persönlichen Daten? Der BR und die gesamte ARD helfen hier im Rahmen ihres Bildungsauftrags jungen Menschen dabei, Nachrichten und Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und Inhalte richtig einzuordnen.

"Die digitale Welt bietet den Jugendlichen einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Informationen. Die gilt es zu bewerten. Doch wie bekommen professionelle JournalistInnen ihr Material, wie überprüfen sie Quellen, und wie wählen sie für Sendungen aus? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Technik und Redaktionen? Dies erfährt man am besten, indem man selbst Beiträge produziert und mit InternetspezialistInnen, TechnikerInnen und JournalistInnen diskutiert – beim Jugendmedientag 2019!" Isabella Schmid, Leiterin BR-Medienkompetenzprojekte, Federführung ARD-Jugendmedientag

Jugendliche berichten auf Instagram

Die Sendungen des BR Fernsehens, die BR Hörfunkwellen, BR24 und br.de greifen das aktuelle Geschehen an diesem Tag in ihren Programmen und Angeboten auf. Im Internet berichten die Jugendlichen als Insta-ReporterInnen selbst von der Veranstaltung und sind den ganzen Tag im Netz unterwegs.

BR backstage – der ARD-Jugendmedientag im Bayerischen Rundfunk wird unterstützt vom Institut für Rundfunktechnik (IRT).