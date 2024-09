Mehr als 12.500 Schülerinnen und Schüler waren beim vierten ARD Jugendmedientag am 15. November 2022 dabei. Sie schauten in Sendern hinter die Kulissen, schalteten sich online mit Medienprofis zusammen oder nahmen an interaktiven Diskussionsrunden teil. [mehr - zum Artikel: ARD Jugendmedientag 2022 - Von Fakten, Fakes und Deepfakes ]