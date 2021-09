Medienkompetenzprojekt aller ARD-Landesrundfunkanstalten #ARDjugendmedientag am 18. November

Das Besondere am #ARDjugendmedientag ist, dass die Jugendlichen in ganz Deutschland, von Rostock bis Freilassing, die gleichen Webworkshops buchen können. In diesen dreht sich alles um Medienkompetenz und journalistisches Handwerk. Beispielsweise schalten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Mediencoaches der ARD live zu Korrespondentinnen und Korrespondenten in Warschau, Moskau oder Tel Aviv und diskutieren mit ihnen über ihre Arbeit. ARD-Redaktionen erklären, wie Wissenschaft auf TikTok funktioniert oder wie Good News, Bad News und Fake News erkannt werden können. Mit Investigativ-Journalistinnen und -Journalisten können die Jugendlichen über die Bedeutung der unabhängigen Berichterstattung diskutieren. Die Anmeldung zu den Webworkshops ist ab 20. September möglich. Teilnehmen können Klassen aller Schularten ab der 8. Jahrgangsstufe.