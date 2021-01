Bayern 2 und BR Fernsehen Bernd Eichinger zum 10. Todestag

Wenn es unter den deutschen Produzenten seit den 1980er-Jahren eine echte Ausnahmepersönlichkeit gegeben hat, dann ist es Bernd Eichinger. Er steht für einige der größten Kinoerfolge von "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" über "Der Name der Rose" bis "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders". Zum 10. Todestag am 24. Januar porträtiert Bayern 2-Autor Markus Metz in seinem Feature für das Bayerische Feuilleton am Samstag, 23. Januar, um 8.05 Uhr, Bernd Eichinger als eine faszinierende Persönlichkeit, die für ein Kapitel der deutschen Filmgeschichte steht.