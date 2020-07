Wir in Bayern: Die Zuschauer haben entschieden Das Fichtelgebirge ist "Bayerns schönster Fleck!"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Wir in Bayern" haben online das Fichtelgebirge mit 18 Prozent der Stimmen zu "Bayerns schönstem Fleck!" gekürt. Auf Platz 2 ist der Chiemgau mit 15.1 Prozent gelandet, auf Platz 3 das Fränkische Weinland mit 7,3 Prozent. "Wir in Bayern"-Moderatorin Sabine Sauer verkündete die Ergebnisse live in der Sendung im BR Fernsehen und überbrachte die frohe Botschaft über den ersten Platz per Telefon an den Patern Günter Stöhr aus Wunsiedel.