Steckbrief des Jahres 2020 "Musik für Bayern" präsentiert Gewinner

Die Sendereihe "Musik für Bayern" auf Bayern 2 stellt im "Steckbrief des Monats" regelmäßig Entdeckungen aus der bayerischen Musikszene vor. Die besten drei Bands des Jahres 2020 wurden von Hörerinnen und Hörern in einem Online-Voting gekürt. Das traditionelle gemeinsame Livekonzert muss in diesem Jahr entfallen, dafür haben die Ensembles am 23. und 24. Januar die Möglichkeit, mit dem BR Musikaufnahmen in Bild und Ton zu produzieren. Im Studio zu Gast sind more than neighbours aus Passau, Luke Mountain aus Eichstätt und die Sieger des Publikums-Votings Inswingtief aus Würzburg.