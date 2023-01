"Musik für Bayern" präsentiert die Gewinner Der Steckbrief des Jahres 2022

Die Sendereihe "Musik für Bayern" auf Bayern 2 stellt im "Steckbrief des Monats" regelmäßig Entdeckungen aus der bayerischen Musikszene vor. Danach stimmen die Hörerinnen und Hörer in einem Online-Voting ab. Die drei besten Bands des Jahres können dann mit dem Bayerischen Rundfunk Musikaufnahmen in Bild und Ton produzieren. Im Studio zu Gast sind am 28. und 29. Januar 2023 Baiser Salé aus München und Freising, Ami Lyons aus Nürnberg und der Sieger im Steckbrief 2022, René Kraus alias DerEnte aus Forchheim. Impressionen und Hintergründe sendet Bayern 2 am Sonntag, 12. Februar, 19.30 Uhr.