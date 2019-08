Bayern 2 42. Bardentreffen in Nürnberg – "Gegenwind"

Bayern2App, ab sofort abrufbar:

Highlights vom 41. Bardentreffen (2016)

Drei Folgen in der Sendereihe "radioMitschnitt" von Roland Kunz.



Sonntag, 23. Juli 2017, 19.30 - 20.00 Uhr, "Musik für Bayern" auf Bayern 2

Vorausschau auf das 42. Bardentreffen. Detlef Krenge im Interview mit dem Festivalmacher Rainer Pirzkall, unterbrochen von musikalischen Appetizern.



Freitag, 28. Juli 2017, 21.00 Uhr, Video-Livestream auf facebook.com/brfranken und auf br.de/franken

Übertragung von der Bühne am Nürnberger Hauptmarkt des Schotten-Rock im Schottenrock der "Red Hot Chilli Pipers".



Sonntag, 30. Juli 2017, 21.05 bis 22.00 Uhr, "radioMitschnitt" auf Bayern 2

Künstlerinterviews mit Live-Schaltungen zu den beiden Abschluss-Acts der zehnköpfigen Brassband "Moop Mama" am Hauptmarkt und der Jazzerin Hannah Köpf in der Katharinenruine.



Sonntag, 6. August 2017 sowie Sonntag, 13. August 2017, "radioMitschnitt"

Rückblicke und Impressionen des Festivals von Roland Kunz.