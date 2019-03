Deutscher Sportjournalistenpreis BR-Legende Gerd Rubenbauer fürs Lebenswerk geehrt

Rubenbauer erhielt die Auszeichnung vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) bei einer feierlichen Preisverleihung am Mittwoch, 25. März 2019, in Hamburg. Rubenbauer habe "in unnachahmlicher Art und Weise die Menschen mit seinen Reportagen in Hörfunk und Fernsehen über Jahre begeistert", so die Begründung des VDS.

"Gerd Rubenbauer ist ein außergewöhnlicher Reporter mit Herzblut und großer Leidenschaft. Seine spannenden Reportagen von Ski-Rennen, Leichtathletik-Events oder Fußballspielen waren immer ein echter Genuss für Hörer und Zuschauer. Auch als Moderator des Klassikers ,Blickpunkt Sport‘ war er stets ein Aushängeschild des Bayerischen Rundfunks. Wir gratulieren ihm ganz herzlich zu dieser Auszeichnung." BR-Sportchef Christoph Netzel

Gerd Rubenbauer selbst ruft die Sportjournalisten-Kollegen zu kritischer Berichterstattung auch über Hintergründe, Sportpolitik und -verbände auf: „Stellt euch auf die Hinterbeine, seid kritisch und traut euch!“, sagte er bei der Preisverleihung in Hamburg.

Karriere-Höhepunkt: WM-Finale 1990 in Italien

Der 1948 geborene Rubenbauer begann seine Karriere 1978 als Sportreporter in der Hörfunkredaktion des Bayerischen Rundfunks. Zwischen 1982 und 1998 kommentierte der gelernte Diplomchemiker Olympische Sommer- und Winterspiele sowie alle Fußball-Weltmeisterschaften in Hörfunk und Fernsehen. Karriere-Höhepunkt war das WM-Finale Deutschland gegen Argentinien 1990 in Italien. Im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks moderierte er von 1989 bis 2007 den Klassiker „Blickpunkt Sport“.

Heute immer wieder als Nachwuchs-Coach beim BR im Einsatz

Hinter den Kulissen ist Gerd Rubenbauer bis heute immer wieder in der Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks im Einsatz: Er gibt sein Know-how in regelmäßigen Reporter- und Moderatorenschulungen weiter und coacht die aktuellen Mikrofonstimmen von BR Sport.