Bayern 2-Wettbewerb Auszeichnung für "Technik für Kinder"

In den Kursen und Angeboten des Vereins Technik für Kinder e.V. entdecken Mädchen und Jungen auf spielerische Art ihre handwerklichen und technischen Talente. Unterstützt werden sie von pensionierten Handwerkern, Auszubildenden aus regionalen Unternehmen und Studierenden. Drei Technikhäuser betreibt der Verein in Deggendorf, Straubing und Arnstorf. Ein viertes Haus folgt bald in Dingolfing.

Der Wettbewerb Bayern 2 hatte den Wettbewerb "Gutes Beispiel" in diesem Jahr zum vierten Mal ausgelobt. Aus allen Einsendungen hatte die Jury fünf Finalisten ausgewählt. Mitglieder der Jury waren die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm und der Kabarettist Christian Springer, Christine Miedl von der Sparda-Bank München, Erwin Stahl von der BonVenture GmbH sowie Bayern 2-Programmbereichsleiter Stefan Maier und die Bayern 2-Mitarbeiterinnen Jutta Prediger, Julia Nether und Elke Malzacher. Das letzte Wort hatte das Bayern 2-Publikum, das telefonisch und unter bayern2.de/gutes-beispiel den Sieger bestimmte.

Die weiteren Preisträger

Auf den zweiten Platz wählten die Hörerinnen und Hörer die "Boderei" – bio, regional und verpackungsfrei in der Nähe von Abensberg: Ein Dorf ohne Dorfladen? Das kann und soll nicht sein, dachte sich Luisa Brummer und übernahm in vierter Generation den Laden, den ihr Uropa 1928 im niederbayerischen Sandharlanden, einem Ortsteil von Abensberg, gegründet hatte. Inspiriert von den Unverpackt-Läden in Großstädten brachte sie dieses Konzept in die Region. Das Projekt erhält ein Preisgeld von 5.500 Euro.

Auf den mit 3.000 Euro dotierten dritten Platz schaffte es die Initiative "Der Fahrstuhl", das Mitnahmenetzwerk aus Burgsinn.

Auf den Plätzen vier und fünf landeten der Verein "Dein Nachbar", Hilfe für pflegebedürftige Menschen, München, und die Initiative "Unsere Show", ein Musikprojekt an Mittelschulen in Augsburg. Sie erhalten jeweils 2.000 Euro.

Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro stifteten die Sparda-Bank München und die Hofpfisterei.

