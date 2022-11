Bayern 2-Publikumspreis Auszeichnung für Edgar Selge

Der Roman "Hast du uns endlich gefunden" des Schauspielers und Autors Edgar Selge ist im Rahmen des Bayerischen Buchpreises mit dem Bayern 2-Publikumspreis ausgezeichnet worden. Die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 wählten dieses Buch aus fünf Titeln zu ihrem Lieblingsbuch des Jahres 2022. Verliehen wurde der Bayern 2-Publikumspreis am Abend des 10. November im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Buchpreises in der Allerheiligen-Hofkirche in München. Die Veranstaltung wurde ab 20.05 Uhr live im Radio auf Bayern 2 übertragen.