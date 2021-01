BR-Rundfunkrat Albrecht Hesse als stellvertretender BR-Intendant bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 der Wiederberufung des Juristischen Direktors Prof. Dr. Albrecht Hesse (65) ab 1. Februar 2021 als stellvertretender BR-Intendant zugestimmt. Seine Amtsperiode in dieser Funktion verlängert sich damit bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende Februar 2022. Der Rundfunkrat folgt damit einem Vorschlag des scheidenden BR-Intendanten Ulrich Wilhelm und seiner Nachfolgerin ab 1. Februar 2020, Dr. Katja Wildermuth.