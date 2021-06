Entscheidendes Rückspiel live Schweinfurt hofft weiter auf die 3. Liga

Am 19. Juni edntscheidet sich, wer in der kommenden Saison in die 3. Liga aufsteigt. Der 1. FC Schweinfurt 05 muss zum Auswärtsspiel beim TSV Havelse reisen. Das BR Fernsehen zeigt auch das zweite, entscheidende Aufstiegsspiel der Schweinfurter gegen den TSV Havelse live.