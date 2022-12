Ideenlab audience:first Ideen für fiktionale Audioformate gesucht

Der Podcastmarkt boomt. Audioformate sind beliebt und erfolgreich wie nie. Jedes neue Angebot muss sich auf einem heiß umkämpften Nachfragemarkt behaupten. Für den Erfolg guter Ideen sind Thema und Machart zwar nach wie vor notwendige Voraussetzungen, aber Qualität allein reicht schon lange nicht mehr aus. Wer heute Menschen erreichen will, muss sich auf genau definierte Zielgruppen und deren Bedürfnisse fokussieren – eine knifflige Herausforderung. Der Bayerische Rundfunk hat deshalb die innovative Talentschmiede audience:first erstmalig auf den Schwerpunkt Audio ausgerichtet. Mit dem neu geschaffenen Lab zu Audiofiktion-Formaten sollen jetzt auch Handschriften und Erzählformen für das Kino im Kopf gefördert werden. Die Frage nach dem Zielpublikum steht dabei ganz vorne.



Kreative aller Sparten können sich bis zum 29. Januar 2023 bewerben. Gesucht werden fiktionale Audioserien für die Genres COMEDY oder MYSTERY/HORROR.



Maximal werden vier Projekte und ihre jeweiligen Creators im Lab arbeiten. Es können sich auch Zweier-Creator-Teams mit ihrem gemeinsamen Projekt bewerben. Alle Teilnehmenden erlernen unter Anleitung von namhaften Expertinnen und Experten das Handwerk der zielgruppenorientierten Formatentwicklung, produzieren einen ersten kleinen Prototyp des Projektes und bekommen zugleich die Möglichkeit, sich intensiv beruflich zu vernetzen. Das Lab findet vom 27. bis 31. März 2023 ganztags in München statt.



Das audience:first lab ist eine Initiative von zwei führenden bayerischen Medieninstitutionen, dem Bayerischen Rundfunk und der Drehbuchwerkstatt München – in Zusammenarbeit mit der HFF München – und fördert sowohl den Medienstandort Bayern als auch die gezielte Vernetzung von Medienschaffenden und Nachwuchstalenten aus der Region. Neben der Entwicklung von Projekten dient das audience:first lab der Wissensvermittlung. Eine Masterclass mit einem renommierten europäischen Experten öffnet den Teilnehmenden zugleich eine internationale Perspektive.