ARD-Radio-Recherche Sport Kraftzuwachs nachgewiesen – Spinat im Visier der Dopingfahnder

Spinat verleiht Superkräfte. Was bislang in erster Linie mit der Comicfigur Popeye in Verbindung gebracht wird, ist jetzt erstmals in Deutschland wissenschaftlich nachgewiesen worden. Die im Spinat enthaltene Substanz Ecdysteron führt zu einem deutlich höheren Kraftzuwachs und ruft jetzt möglicherweise die Dopingwächter auf den Plan. Über das Thema berichten ab Dienstag, 25. Juni 2019, verschiedene Hörfunkwellen der ARD-Landesrundfunkanstalten und die Onlineseite der ARD-Radio-Recherche Sport.