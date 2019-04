Ab 17. Mai Festival der ARD-Preisträger auf Tournee

Nach einer fünftägigen Probenphase sind die ARD-Preisträger Vita Kan, Marina Grauman und Marius Urba (Trio Marvin), Diyang Mei (Viola) und Thomas Hutchinson (Oboe) vom 17. Mai bis 4. Juni 2019 in Süddeutschland on Tour. Insgesamt geben sie 14 Konzerte an 11 Spielorten – u.a. bei den Schwetzinger SWR Festspielen, beim Schwarzwald Musikfestival, beim Mozartfest in Würzburg, in Aschaffenburg, Landshut und Wasserburg. In München sind sie am Dienstag, 21. und am Montag, 27. Mai im Münchner BR-Funkhaus zu erleben.

Die Idee, die Preisträger nach der Konkurrenzsituation des Wettbewerbs im Rahmen eines Festivals miteinander musizieren zu lassen, wurde seitens der Organisatoren des ARD-Musikwettbewerbs vor knapp 20 Jahren geboren. Ziel ist es, den jungen Musiker/-Innen Begegnungen zu ermöglichen, aus denen sich weitere künstlerische und berufliche Perspektiven ergeben können – mit der Botschaft: "Kammermusik verbindet". Nun erlebt dieses Nachhaltigkeitskonzept in Form des Festivals der ARD-Preisträger bereits seine 19. Ausgabe.



Für dieses Jahr wurden die beiden letztjährigen Kategorien Bratsche und Klaviertrio mit dem Fach Oboe (zuletzt 2017 im Wettbewerb) kombiniert, und die Herkunft der teilnehmenden Musiker/-Innen könnte nicht internationaler sein. Sie finden sich vorab zu Proben zusammen und erarbeiten ein vielseitiges und spannendes Programm mit Werken von Mozart, Schumann, Britten, Poulenc, Martinů, Fanny Hensel und Gideon Klein.

Das Trio Marvin (Foto oben) wurde 2016 von der Pianistin Vita Kan, dem Cellisten Marius Urba und der Geigerin Marina Grauman in Leipzig gegründet. Sie sind Mitglieder der European Chamber Music Academy und studieren beim Artemis Quartett an der Universität der Künste Berlin. Alle drei Musiker sind Preisträger internationaler Wettbewerbe und gehen Konzerttätigkeiten im In- und Ausland nach.

Diyang Mei

Der chinesische Bratschist Diyang Mei wurde 1994 geboren und studierte von 2005 bis 2014 Viola bei Professor Shaowu Wang an der Middle School des Central Conservatory of Music in Beijing. Seit Oktober 2014 ist er Student der Hochschule für Musik und Theater München bei Professor Hariolf Schlichtig. Er trat als Solist mit verschiedenen Orchestern auf, wie dem Konzerthausorchester Berlin, der Bad Reichenhaller Philharmonie und dem Busan Philharmonic Youth Orchestra. Diyang Mei wurde mit zahlreichen ersten Preisen ausgezeichnet, so auch beim 67. Internationalen Musikwettbewerb der ARD mit dem ersten Preis, dem Publikumspreis sowie dem Preis für die beste Interpretation der Auftragskomposition.

Thomas Hutchinson

Der 1992 in Neuseeland geborene Oboist Thomas Hutchinson studierte bei Martin Lee an der School of Music der University of Auckland. Später zog er nach Melbourne, um dort an der Australian National Academy of Music bei Jeffrey Crellin zu studieren. Von 2012 bis 2015 studierte er bei Jacques Tys, David Walter und Frédéric Tardy am Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Seit 2015 besetzt er eine Stelle als Solo-Oboist beim Melbourne Symphony Orchestra.

Details zu den Programmen finden Sie hier.

Die Konzerttermine 2019 auf einen Blick: 17. Mai Aschaffenburg, Stadttheater, 20.00 Uhr 18. Mai Schwetzinger SWR Festspiele, Mozartsaal, 15.00 Uhr 19. Mai Schwetzinger SWR Festspiele, Mozartsaal, 15.00 Uhr 21. Mai München, Bayerischer Rundfunk - Studio 2, 20.00 Uhr, Video-Livestream auf br-klassik.de 23. Mai Landshut, Rathaus-Prunksaal, 19.30 Uhr 24. Mai Wasserburg, Historischer Rathaussaal, 20.00 Uhr 26. Mai Mozartfest Würzburg, Fürstensaal der Residenz, 11.00 Uhr 27. Mai München, Bayerischer Rundfunk - Studio 2, 20.00 Uhr 28. Mai Gauting, Klassikforum bosco, 20.00 Uhr 30. Mai Tegernsee, Barocksaal des ehemaligen Klosters, 11.00 Uhr 31. Mai Kloster Seeon, 19.30 Uhr 2. Juni Schwarzwald Musikfestival, Schramberg, Kloster Reichenbach, 20.00 Uhr 3. Juni Schwarzwald Musikfestival, Schramberg, 20.00 Uhr 4. Juni Homburg, Kulturzentrum, 20.00 Uhr

Tickets In München über BRticket (www.shop.br-ticket.de), Tel. 0800 / 5900 594

Ansonsten Kartenverkauf über den jeweiligen Veranstalter

Ausstrahlungen in BR-KLASSIK

Dienstag, 21. Mai 2019, 21.00 Uhr, Live-Übertragung per Videostream auf br-klassik.de Festival der ARD-Preisträger



Programm

Fanny Hensel – Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello As-Dur

Ernst Krenek – Triophantasie, op. 63 (für Klavier, Violine und Violoncello)

Wolfgang Amadeus Mozart – Quartett für Oboe, Violine, Viola und Violoncello F-Dur, KV 370

Benjamin Britten – “Phantasy Quartet” für Oboe und Streichtrio, op. 2

Robert Schumann (1810-1856) – Quartett Es-Dur für Klavier, Violine, Viola und Violoncello, op. 47



Besetzung

Klaviertrio, Viola, Oboe (5 Musiker)

Trio Marvin: Vita Kan, Klavier, Kasachstan; Marina Grauman, Violine, Russland; Marius Urba, Violoncello, Deutschland (3. Preis Klaviertrio 2018)

Diyang Mei, Viola (1. Preis Viola 2018)

Thomas Hutchinson, Oboe (2. Preis Oboe 2017)

Freitag, 30. August 2019, 18.05 Uhr, BR-KLASSIK/Hörfunk Festival der ARD-Preisträger



Werke von Mozart (Oboenquartett), Schumann (Klavierquartett), Britten, Krenek

Trio Marvin, Diyang Mei, Viola; Thomas Hutchinson, Oboe

(Aufzeichnung des Konzerts vom 21. Mai 2019 in München)

Montag, 2. September 2019, 20.05 Uhr, BR-KLASSIK/Hörfunk Festival der ARD-Preisträger



Werke von Klein, Martinů, Poulenc, Mozart (Klavierquartett g-Moll)

Trio Marvin, Diyang Mei, Viola; Thomas Hutchinson, Oboe

(Aufzeichnung des Konzerts vom 27. Mai 2019 in München)

Das Festival der ARD-Preisträger wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung des Siemens Arts Program sowie der Theodor-Rogler-Stiftung.

2019 findet der 68. ARD-Musikwettbewerb vom 2. bis 20. September in den Fächern Klarinette, Violoncello, Fagott und Schlagzeug statt.