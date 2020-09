Die ARD kommt ins Klassenzimmer ARD-Jugendmedientag 2020: diesmal im Netz!

"Wir haben in der ARD unsere Bildungsangebote in der Corona-Zeit erweitert, um Jugendlichen attraktive Angebote in dieser Sondersituation zu bieten. Das kam gut an und darauf bauen wir auf, wenn es am Jugendmedientag ums Lernen und um Medienkompetenz geht. Für die Jugendlichen werden wir an diesem Tag ganz nah und offen sein. Für mich ist wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe austauschen und den Jugendlichen zuhören. Dann wird das ein spannender, digitaler Tag und ein Highlight für alle."