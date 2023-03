"Space Night science" mit Sibylle Anderl Frauen im All

Denkt man an die Menschen in der Raumfahrt und Astrophysik, denkt man meist an Männer. Doch es gab und gibt auch zahlreiche Frauen, die den Kosmos erforschen. Einige von ihnen stellt die neue Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ vor: am Sonntag, 5. März 2023, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 4. März auf ardalpha.de und in der ARD Mediathek.