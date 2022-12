ʺSpace Night scienceʺ mit Sibylle Anderl Alles über unseren Heimatstern

Ganze Kulturen und Glaubenssysteme wurden um die Sonne herum erschaffen. Bis heute bestimmt das Zentralgestirn des Sonnensystems das Alltagsleben der Menschen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Sonne den Fachleuten immer noch jede Menge Rätsel aufgibt. In der neuen Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ dreht sich alles um unseren Heimatstern und die Frage, wieso es gerade für unsere hoch technologisierte Gesellschaft wichtig ist, die Sonne besser zu verstehen – am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab 3. Dezember 2022 auf ardalpha.de und in der ARD Mediathek.