"Space Night science" mit Sibylle Anderl Wem gehört das All?

Der Aufbruch ins All – er hat längst begonnen. Die USA, China, Russland, Japan, Indien, Europa, alle wollen zum Mond. Diesmal, um da zu bleiben. Doch wer regelt eigentlich, was erlaubt ist und was nicht? Die neue Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ klärt, ob zum Beispiel jeder auf dem Mond bauen oder gar Asteroiden ausgraben darf – am Sonntag, 5. Februar 2023, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 4. Februar 2023, auf ardalpha.de und in der ARD Mediathek.