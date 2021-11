ʺSpace Night Newsʺ in ARD alpha Spannende Neuigkeiten aus dem All

Die neue Folge der ʺSpace Night Newsʺ erklärt, was das Radioteleskop ALMA in der Atacama-Wüste Chiles so besonders macht. Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Erde könnten neue Gesteinsproben vom Mond liefern. Außerdem hat sich eine Sonde auf einen weiten Weg gemacht, um Erkenntnisse vom Merkur zu liefern. Im Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ stellt die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl neue Forschungen und Analysen zu diesen Themen vor – am Sonntag, 14. November 2021, um 19.15 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 13. November 2021, in der BR Mediathek.