Auf in die dunkle Weite ʺSpace Night Newsʺ mit Sibylle Anderl

Die neue Folge der ʺSpace Night Newsʺ stellt das James Webb Space Telescope vor, dessen Start in der Welt der Astronomie seit langer Zeit sehnsüchtig erwartet wird. Mit ihm wollen Forscher in die Zeit kurz nach dem Urknall im Universum blicken. Und sie erhoffen sich gleichzeitig, auch neue Erkenntnisse zu schwer zu beobachtenden Objekten wie Schwarzen Löchern zu finden. Dr. Sibylle Anderl präsentiert neue Forschungen und Analysen zu diesen Themen – am Sonntag, 5. Dezember 2021, um 19.15 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 4. Dezember 2021, in der BR Mediathek.