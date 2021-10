Crossmediale Weltraumwoche von ARD alpha zum Start von Matthias Maurer zur ISS "Space Night extra": Die Fernsehsendungen

Sonntag, 24. Oktober 2021



20.15 Uhr: Sigmund Jähn – ein Vogtländer im Weltall

Dokumentation, MDR 2020.



Die Dokumentation erzählt das Leben dieses Mannes, der als Arbeiterkind aus dem sächsischen Morgenröthe-Rautenkranz erst Pionierleiter und Jagdflieger der NVA, dann erster Deutscher im All und schließlich unumstrittener Volksheld wurde.



Montag, 25. Oktober 2021



19.15 Uhr: Space Night News

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Was gibt es Neues aus dem Universum? Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Weltraumforschung auf die Zukunft der Menschheit? Im Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ in ARD-alpha präsentiert die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl spannende Fakten und Neuigkeiten aus unserem Sonnensystem, der Milchstraße oder fernen Galaxien.



20.15 Uhr: Alexander Gerst auf Expedition

Im Eis der Antarktis

Dokumentation, SWR 2020. BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 29. November 2025 verfügbar



Als Teilnehmer eines Expeditionsteams aus Geologen, Planetenforschern und Bergführern begibt sich der Astronaut Alexander Gerst auf den Spuren der ersten Polarforscher auf eine abenteuerliche Reise in die Antarktis. Das Ziel der Wissenschaftler: Sie suchen Meteoriten – steinerne Botschafter aus dem All, die helfen könnten, die Vergangenheit und die Zukunft der Erde zu deuten.



21.45 Uhr: beta stories

Weltraumschrott – Wie können wir den Blackout im All verhindern?

Wissenschaftsmagazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Dienstag, 26. Oktober 2021



19.15 Uhr: Space Night News

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Sterne und andere Himmelsobjekte, die Milchstraße oder das Zodiakallicht: In klaren, mondlosen Nächten gibt es viel am Himmel zu entdecken. Der ungestörte Blick in die Sterne ist heute allerdings nicht mehr selbstverständlich. Warum? Dieser Frage geht die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl nach. Außerdem berichtet sie über Weltraumschrott und Neues von der Venus.



21.45 Uhr: Die Wiege des Universums

Ende der Dunkelheit

Dokumentation, 2015. BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 2. November 2021 verfügbar



Astronomen sind dem Geheimnis der Entstehung von Himmelskörpern und Leben auf der Spur und schreiben die wissenschaftliche Version der Schöpfungsgeschichte.



22.35 Uhr: My home is my ISS

Dokumentation, 2018. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Der ESA-Astronaut Alexander Gerst schwebt durch die ISS, und die Kamera begleitet ihn dabei, von seinem „Heimatmodul“, der Columbia, bis zum russischen Modul, und vom “Dachboden“ bis zur Toilette. Und sie folgt seinem Blick auf die Erde, nach Künzelsau, wo er geboren ist.



Mittwoch, 27. Oktober 2021

19.15 Uhr: Space Night News

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Gibt es intelligentes Leben in anderen Sonnensystemen? Beobachten womöglich Außerirdische die Erde? Im Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ präsentiert die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl neue Forschungen zu diesem Thema.



21.45 Uhr: Erde 2.0 - Wie man einen Planeten baut (1/2)

Doku-Reihe, Großbritannien 2013. BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 3. November 2021verfügbar



Die zweiteilige Dokumentation zeigt auf ungewöhnliche Weise, wie aus Gas und Staub, den Rohmaterialien des Kosmos, unsere Erde, das Sonnensystem und sogar ein ganzes Universum gebaut werden.



22.35 Uhr: alpha-thema Gespräch: Zukunft der Raumfahrt (Erstausstrahlung)

Gespräch, 2021. Gäste: Dr. Sibylle Anderl, Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin, und Prof. Dr. Ulrich Walter, ehemaliger Wissenschaftsastronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



23.05 Uhr: Erde 2.0 - Wie man einen Planeten baut (2/2)

Doku-Reihe, Großbritannien 2013. BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 3. November 2021 verfügbar



Die zweiteilige Dokumentation zeigt auf ungewöhnliche Weise, wie aus Gas und Staub, den Rohmaterialien des Kosmos, unsere Erde, das Sonnensystem und sogar ein ganzes Universum gebaut werden.



Donnerstag, 28. Oktober 2021



19.15 Uhr: Space Night News

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Die Folge der ʺSpace Night Newsʺ widmet sich dem Erdklima aus kosmischer Perspektive und der Klimabilanz des Weltraumtourismus. Die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl stellt neue Forschungen und Analysen dazu vor.



21.45 Uhr: Jupiter – Geheimnisse eines Giganten

Dokumentation, Großbritannien 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 4. November 2021 verfügbar



22.35 Uhr: nachtlinie extra (Wdh. vom 13.4.2021)

Matthias Maurer: Cosmic Kiss

Gespräch, 2021. Gast: Dr. Matthias Maurer, Materialwissenschaftler und ESA-Astronaut

Moderation: Andreas Bönte. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Am 31. Oktober 2021 wird der ESA-Astronaut Matthias Maurer als nächster Deutscher zur ISS fliegen. Maurers Mission trägt einen besonderen Namen: Cosmic Kiss. Den ungewöhnlichen Namen versteht der Astronaut als Liebeserklärung an den Kosmos. Über seine Mission, das anspruchsvolle Astronauten-Training und seine Liebe zur Raumfahrt spricht Andreas Bönte in der “nachtlinie extra“ mit Matthias Maurer.



Freitag, 29. Oktober 2021



19.15 Uhr: Space Night (Erstausstrahlung)

Interview mit Matthias Maurer vor seinem Start zur ISS

Gespräch, 2021

Gast: Dr. Matthias Maurer, Materialwissenschaftler und ESA-Astronaut

Moderation: Andreas Bönte. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Zwei Wochen vor dem geplanten Start zur ISS gibt Matthias Maurer, aus Houston zugeschaltet, Einblicke in seine Mission “Cosmic Kiss“, in die geplanten Experimente und die besonderen Momente auf der Internationalen Raumstation, auf die er sich freut. Und er wagt einen Blick in die Zukunft der Raumfahrt: Wie verändert der aufkeimende Weltraumtourismus die astronautische Raumfahrt? Und welchen Beitrag leistet aus seiner Sicht die Raumfahrt für den Klimaschutz?



Samstag, 30. Oktober 2021



20.15 Uhr: Mondmänner mit Hammer und Sichel

Die Geschichte der Mondlande-Pläne der Sowjets

Dokumentation, MDR 2019



Das geheime Mondprogramm der Sowjets - eine Geschichte über grandiose Fehlkalkulationen, Enthusiasmus, Streit, Tragödien, Irrtümer und den ersten toten Kosmonauten auf dem Weg zum Mond. Ein ganz besonderes Kapitel der Raumfahrtgeschichte, das bislang im deutschen Fernsehen so noch nicht erzählt worden ist: aus der Perspektive jener Konstrukteure und "Raketschiki", die unmittelbar involviert waren. Exklusiv ist auch das Resümee von Chefkonstrukteur Wassili Mischin, der im letzten Interview kurz vor seinem Tod seine persönliche Verantwortung und seine Fehler eingestand.



21.00 Uhr: Fly Rocket Fly

Die Raketenträume des Lutz Kayser

Dokumentation, SWR 2020. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage verfügbar



Lutz Kayser, ein schwäbischer Ingenieur, träumt seit Kindertagen von den Sternen. 1969 gewinnen er und andere Mitglieder einer studentischen Arbeitsgemeinschaft einen Forschungsauftrag der Bundesregierung, alternative Antriebsformen für das europäische Raketenprogramm zu entwickeln.



21.45 Uhr: Space Night (Wdh. v. 29.10.2021)

Interview mit Matthias Maurer vor seinem Start zur ISS

Gespräch, 2021

Gast: Dr. Matthias Maurer, Materialwissenschaftler und ESA-Astronaut

Moderation: Andreas Bönte. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Sonntag, 31. Oktober 2021



6.45 Uhr: Space Night live (Wdh. um 20.15 Uhr)

Matthias Maurer startet ins All (2021)

Gäste im Studio: Klaus-Dietrich Flade, deutscher Testpilot und ehemaliger Astronaut, Prof. Dr.-Ing. Felix Huber, Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), und Dr. Sibylle Anderl, Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Matthias Maurer ist der zweite ESA- und erste deutsche Astronaut, der mit einer Rakete von SpaceX zur ISS fliegen wird. Mit an Bord sind die NASA-Astronauten Raja Chari und Thomas H. Marshburn. ARD alpha begleitet Maurers Start mit einer Sondersendung aus dem ISS-Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen und schaltet live nach Florida. Der deutsche Testpilot und ehemalige Astronaut Klaus-Dietrich Flade, Prof. Dr.-Ing. Felix Huber, Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), und die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl erklären Hintergründe und informieren über den Start ins Weltall, die ISS und die Zukunft der astronautischen Raumfahrt.



19.15 Uhr: Space Night News

Neuigkeiten aus dem All mit Sibylle Anderl

Magazin, 2021. BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar