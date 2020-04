Wie verändert die Digitalisierung unser Leben? Neue Staffel "SMS – Schwanke meets Science"

Wie macht sich die Digitalisierung in unserem Alltag bemerkbar? Und wie wird sie die Zukunft in Deutschland beeinflussen? Zusammen mit einem der bekanntesten Informatiker Deutschlands, Prof. Dr. Manfred Broy, ergründet der Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke in einer neuen Staffel der Reihe "SMS – Schwanke meets Science" die Facetten der Digitalisierung – von Montag, 20. April 2020, bis Freitag, 24. April 2020, jeweils um 19.15 Uhr in ARD-alpha. Die Filme stehen nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek zur Verfügung.

7. Staffel "SMS – Schwanke meets Science"

Alle Folgen und Termine im Überblick

Montag, 20. April, 19.15 Uhr

Wie die Digitalisierung unser Leben verändert



Der Weg durch eine unbekannte Stadt, die Suche nach einer Telefonnummer, die Öffnungszeiten eines Restaurants: In nur einem Jahrzehnt sind digitale Suchabfragen mit dem Smartphone Teil unseres Alltags geworden. Per Klick und Wisch gibt es die Antworten in wenigen Sekunden. Wie verändert sich dadurch unser Leben?

Dienstag, 21. April, 19.15 Uhr

Wie die Digitalisierung unsere Mobilität verändert

Carsharing und Leihfahrräder sind der Anfang. Intelligent vernetzte Verkehrssysteme werden schon in wenigen Jahren zum Standard gehören und die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen, beeinflussen. Schon heute gibt es Städte auf der Welt, die uns weit voraus sind – aber wie verhält es sich mit dem Datenschutz?

Mittwoch, 22. April, 19.15 Uhr

Wie die Digitalisierung unsere Sicherheit verändert

An der Universität der Bundeswehr in München wird gerade ein neues Cybersecurity-Zentrum aufgebaut. Hier geht es um die Sicherheit eines Landes oder größerer Infrastrukturen, denn die Angriffe der Zukunft werden digital erfolgen. Wie kann sich eine Gesellschaft davor schützen? Und was jeder Einzelne tun?

Donnerstag, 23. April, 19.15 Uhr

Wie sich die Künstliche Intelligenz auf uns auswirkt

KI ist in aller Munde. Aber was steckt dahinter? Wie intelligent können Maschinen sein? Prof. Manfred Broy ist skeptisch und spricht lieber von intelligenten "Algorithmen". In welchen Bereichen sind diese Algorithmen sinnvoll? Und wo können sie neue Entwicklungsstufen einleiten? Außerdem geht diese Folge der Frage nach, ob wir Angst vor einer zu intelligenten KI haben sollten.

Freitag, 24. April, 19.15 Uhr

Wie die Digitalisierung unsere Wirtschaft verändert

Das Silicon Valley ist der Inbegriff des weltweiten digitalen Fortschritts. Die größten und mächtigsten Konzerne der Welt sitzen in dieser Region in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Warum herrscht gerade dort eine Gründeratmosphäre? Was haben amerikanische Start-ups, was deutsche Start-ups nicht haben? Welche Herausforderungen kommen auf die "alte" Industrie in Deutschland zu?

Die Sendereihe



In dem innovativen Wissensformat "SMS – Schwanke meets Science" in ARD-alpha macht der Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke Spitzenforschung in Deutschland erlebbar. Dazu begibt er sich in jeder Staffel an einen anderen Forschungsort und trifft Menschen, die die Wissenschaft mit ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft und ihren Visionen voranbringen. In fünf 15-minütigen Folgen mit unterschiedlichen Blickwinkeln entsteht ein so ein kurzweiliges Porträt eines spannenden Wissenschaftsstandortes oder -themas.