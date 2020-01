Neue Staffel "SMS – Schwanke meets Science" Fit für eine Mission im Weltall

In "SMS – Schwanke meets Science" macht Meteorologe und Moderator Karsten Schwanke Spitzenforschung in Deutschland erlebbar. Die 2. Staffel auf ARD-alpha führt ihn ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Im Vorfeld von "Horizons", der zweiten Langzeitmission des deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS, zeigt er von Montag, 9. April bis Freitag, 13. April 2018 um 19.15 Uhr, wie Astronauten ausgebildet und längere Forschungsaufenthalte in der Schwerelosigkeit vorbereitet werden.

In jeder Staffel von "SMS – Schwanke meets Science" begibt sich Karsten Schwanke an einen anderen Forschungsort in der Republik. Dort trifft er auf Menschen, die die Wissenschaft mit ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft und ihren Visionen voranbringen. In fünf Folgen mit unterschiedlichen Blickwinkeln entsteht ein kurzweiliges 360-Grad-Porträt eines spannenden Wissenschaftsstandortes. Die erste Staffel im März 2018 führte Schwanke – zum Start des neuen Sendeplatzes "alpha-Wissen kompakt" – zu Klimaforschern auf der Zugspitze.

Staffel 2: Fit für die ISS – Astronautenausbildung in Köln

Alle Folgen und Sendetermine im Überblick

Montag, 9. April, 19.15 Uhr

Eine Schuhschachtel auf großer Mission

Im Raumfahrtkontrollzentrum Köln wird gerade die nächste große Mission durchgeführt: Ein multifunktionales Messgerät soll auf der Oberfläche eines Asteroiden abgesetzt werden. Oliver Küchemann und Christian Krause vom Kontrollzentrum der Mascot-Mission begleiten eine der größten Herausforderungen der unbemannten Raumfahrt.

Dienstag, 10. April, 19.15 Uhr

Schlafen fürs Weltall

Um zu erforschen, was mit dem menschlichen Körper in der Schwerelosigkeit alles passiert, lässt der Sportwissenschaftler Edwin Mulder, Projektleiter der Langzeit-Bettruhe-Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Probanden schlafen. Sie dürfen 60 Tage lang nicht mehr aufstehen – nur das Bett hüten. Knochen- und Muskelschwund sowie Kreislaufprobleme oder Augenleiden werden so genauestens unter die Lupe genommen.

Mittwoch,11. April, 19.15 Uhr

Das Fitnessgerät der Astronauten

Eine entscheidende Frage für lange Missionen in der Schwerelosigkeit: Wie hält man sich im Weltraum fit? Die Humanzentrifuge beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln könnte in der Zukunft dabei helfen. Timo Frett, wissenschaftlicher Mitarbeiter, führt hier entscheidende Experimente durch.

Donnerstag, 12. April, 19.15 Uhr

Alternative Sonnenofen

Der Sonnenofen sammelt Energie mit Spiegeln. Gerd Dibowski, Leiter der solaren Großanlagen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, erhitzt damit Experimentierfelder auf über 2.500 Grad Celsius und kann Stahl zum Schmelzen bringen. Sonnenenergie für innovative Anwendungen in der Wissenschaft und in der Industrie – ganz ohne Verbrennung fossiler Energieträger.

Freitag, 13. April, 19.15 Uhr

Vom Mondstaub zum Mondziegel

Wie baut man ein Haus auf dem Mond, eine zukünftige Station auf dem Mars? Professor Matthias Sperl, Physiker am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, hat dazu eine Idee: Gebaut wird nur mit den vorhandenen Ressourcen. Mondstaub und Sonnenlicht genügen, um Ziegel zu backen. Genial, aber gar nicht einfach.

