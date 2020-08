Fit für die Zukunft ARD-alpha passt sein Programmschema an

Beweglich bleiben in einer komplexen Welt – darauf kommt es in Zeiten des schnellen Wandels besonders an. ARD-alpha macht fit für die Zukunft: Als Bildungs- und Wissenssender im deutschsprachigen Raum einzigartig, greift ARD-alpha Fragen auf, die die Menschen bewegen, und setzt Akzente im gesellschaftlichen Diskurs. Mit einer Optimierung seines Sendeschemas baut ARD-alpha diese Kernkompetenz aus und bietet ab 7. September 2020 einen festen Sendeplatz für Nachhaltigkeitsfragen zur Primetime und viel Raum für Themen mit Zukunftspotenzial.

Die weltweite Klimaschutzbewegung lässt keine Zweifel daran: Klima, Energie und Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Welternährung sind globale Herausforderungen der Zeit. Wie leben wir auf der Erde? Was kann die Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne tun, damit sie auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt? Für Fragen wie diese hat ARD-alpha 2020 unter dem Label "alpha-planet" ein eigenes Programmangebot eingerichtet. Im Rahmen der Schemaanpassung erhält dieses nun einen neuen Sendeplatz zur Primetime montags ab 20.15 Uhr und mit insgesamt zwei Stunden 60 Prozent mehr Sendezeit als bisher. Zum Auftakt geht es am 7. September ab 20.15 Uhr um den Kampf gegen die Plastikflut und Wege aus der Wegwerfgesellschaft.

Neuerungen gibt es auch bei "alpha-thema", einem weiteren Markenzeichen von ARD-alpha: Eine einheitliche Programmleiste dienstags bis donnerstags ab 21.00 Uhr bündelt die Themenabende zu aktuellen Fragen an drei aufeinanderfolgenden Tagen und bietet so mehr Orientierung. Der lange Themenabend wird nun dauerhaft mittwochs ausgestrahlt. Am 9. September setzen sich zwei Dokumentationen und ein Expertengespräch mit Zukunftsfragen auseinander: Wie wird die Welt von morgen aussehen? Welches Zukunftspotenzial steckt in altem Wissen? Und ist Künstliche Intelligenz Segen oder Fluch für die Menschheit?

Auf einer einheitlichen Programmleiste dienstags bis donnerstags um 20.15 Uhr starten außerdem die filmischen Erkundungen durch Deutschland und die Welt unter dem Label "alpha-expedition".

Wissen nonstop bieten die in einem kompakten Block neu kuratierten Sendungen unter dem Label "alpha-wissen" montags bis freitags von 16.15 bis 19.30 Uhr.

Einen zentralen Platz und viel Raum im Programm nimmt weiterhin die politische Bildung ein: Als Informationssendungen hier in der deutschen Fernsehlandschaft einzigartig, setzen sich "alpha-demokratie" montags bis mittwochs und "alpha-demokratie weltweit" donnerstags jeweils um 19.30 Uhr – unmittelbar vor der "Tagesschau" – und auf der Wiederholungsleiste montags bis donnerstags um 23.15 Uhr mit zentralen Fragen und Entwicklungen der Demokratie in einer unruhigen Welt auseinander. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten Anfang November informieren die beiden Formate zum Beispiel über Hintergründe des politischen Systems in den USA.