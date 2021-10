ARD alpha Partner der Lindauer Nobelpreisträgertagung

In Lindau am Bodensee wird am 28. Juni 2015 die 65. Lindauer Nobelpreisträgertagung eröffnet, unter anderem mit einer Ansprache von Bundespräsident Joachim Gauck. 65 Nobelpreisträger und über 650 ausgewählte Nachwuchswissenschaftler aus rund 90 Ländern nehmen an der einwöchigen Veranstaltung teil. ARD-alpha, der Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, ist auch in diesem Jahr Medienpartner der hochkarätigen Tagung.