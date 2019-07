Ein letzter Sommer Der Countdown zum Zweiten Weltkrieg

Zehn Tage im August 1939: Dorffeste mit Bier und Bratwurst, Schwimmen lernen oder sich verlieben – sie fühlen sich an wie das pure Sommervergnügen. Diese Tage sind es jedoch, in denen auch Hitlers Kriegsvorbereitungen auf Hochtouren laufen. ARD-alpha zeigt die zweiteilige Dokumentation "Ein letzter Sommer. Der Countdown zum Zweiten Weltkrieg“, in der die Zeit vor dem Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 bedrückend gegenwärtig wird, am 2. August 2019, 20.15 und 21.00 Uhr.