Im Fernsehen und auf ardalpha.de Crossmedialer Themenschwerpunkt ʺFaszination Meerʺ bei ARD alpha

Atemberaubende Unterwasserwelten, unerforschte Tiefen und bizarre Wesen: Meere und Ozeane machen mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche aus und bergen bis heute viele Geheimnisse. In einem crossmedialen Themenschwerpunkt zeigt ARD alpha ab Montag, 28. Februar 2022 im Fernsehen und auf ardalpha.de die faszinierende Schönheit der Meere und Ozeane ebenso wie die vielfältigen Gefahren, die sie bedrohen, und gibt Einblicke in die aktuelle Meeresforschung.

Zum Auftakt des viertägigen ʺalpha-thema: Faszination Meerʺ im Fernsehprogramm von ARD alpha reist die Dokumentation ʺGolfstrom – Der große Fluss im Meerʺ am Montag, 28. Februar um 20.15 Uhr mit der mächtigsten Strömung der Welt vom Golf von Mexiko bis in den äußersten Norden Europas. ʺRohstoffe in der Tiefsee – Ausbeutung oder Meeresschutz?ʺ fragt die Dokumentation um 21.45 Uhr. In Zeiten des großen Artensterbens und eines weltweiten Wettlaufs nach wertvollen Rohstoffen am Ozeangrund fordert Greenpeace mehr Schutz für die hohe See und zeigt bei einer Mission 1.000 Kilometer westlich von Südafrika, wie wichtig eine unberührte Unterwasserwelt für das ökologische Gleichgewicht ist.

Die sechsteilige Doku-Reihe "Der Blaue Planet" gewährt vom Dienstag, 1. bis Donnerstag, 3. März jeweils um 21.00 und 22.30 Uhr (am 2. März um 23.00 Uhr) außergewöhnliche Einblicke in das Leben unter und über der Meeresoberfläche. Während einer Drehzeit von vier Jahren filmten die Kamerateams bei 125 Expeditionen in 39 Länder in jedem Ozean und vor jedem Kontinent, besuchten Korallenriffe, Küsten oder Unterwasserwälder und tauchten hinab in unbekannte Tiefen. Mit revolutionärer Technik deckten sie dabei viele Verhaltensweisen in der Tierwelt auf, die selbst Forschern unbekannt waren. Mit Berichten über die aktuellen Probleme der Ozeane zeigt die Reihe außerdem, warum der Gesundheitszustand der Meere die ganze Menschheit betrifft.

Im ʺalpha-thema Gespräch: Faszination Meerʺ am Dienstag, 2. März um 22.30 Uhr diskutieren die Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche und Professor Dr. Martin Heß, Meeresbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Forschungstaucher und Präsident des Verbands Deutscher Tauchlehrer, mit Moderatorin Andrea Lauterbach über die Welt unter Wasser: über das, was bekannt ist, und über das, was es dort womöglich noch zu entdecken gibt.

ardalpha.de: die besten Videos und Audios zum Thema ʺFaszination Meerʺ

Auf ardalpha.de werden die besten Videos und Audios aus der gesamten ARD zum Thema ʺFaszination Meerʺ gebündelt. Spannende Artikel schildern, wie Wale das Klima schützen, wie stark Korallen unter der Erderwärmung leiden, was Forschende auf dem Forschungsschiff Polarstern während ihrer einjährigen internationalen MOSAiC-Expedition in die zentrale Arktis herausgefunden haben und was Unmengen an Plastik im Meer anrichten. ardalpha.de erklärt, warum die Unterwasserwelt in Gefahr ist. Wer eintaucht, erfährt, welche Lösungen es gibt, um das faszinierende Meer in seiner Schönheit und Vielfalt zu bewahren.