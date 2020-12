40 Jahre BR-KLASSIK "Lange Nacht" mit festlichen Konzerten in ARD-alpha

Das hatte es noch nicht gegeben: einen eigenen Sender in der ARD nur für klassische Musik. "Es war in der Klassikwelt fast so etwas wie ein Urknall", beschreibt BR-Intendant Ulrich Wilhelm die damalige Situation. 40 Jahre ist es nun her, dass BR-KLASSIK, damals noch "Bayern 4 Klassik", auf Sendung ging. Das muss gefeiert werden: In einer "langen Nacht" in ARD-alpha präsentiert BR-KLASSIK am kommenden Sonntag, 6. Dezember 2020, Perlen aus seinem Repertoire. Die Konzertvideos stehen nach der Ausstrahlung in ARD-alpha auch online auf der Streamingplattform BR-KLASSIK Concert zur Verfügung.