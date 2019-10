Podiumsdiskussion Antisemitismus – ein resistenter Virus?

Antisemitische Stereotype und antijüdische Verschwörungstheorien sind verbreitet in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland. ARD-alpha sendet dazu eine Podiumsdiskussion mit Heinrich Bedford-Strohm, Josef Schuster und Ludwig Spaenle, am Sonntag, 3. November 2019, um 21.00 Uhr.