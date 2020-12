Dokus, Talk und Wissensmagazin alpha-thema: Zoos

Zoos sollen zugleich opulente Erlebniswelt, Bildungs- und Forschungsstätte sein. Sie sollen gefährdete Tierarten bewahren, deren natürlicher Lebensraum schwindet. Tierschutzorganisationen kritisieren die Gefangenschaft der Tiere als Quälerei. Wie sieht die Zukunft der Zoos aus? Sind sie noch zeitgemäß? Diesen und weiteren Fragen geht der Themenabend "alpha-thema: Zoos" am Mittwoch, 16. Dezember 2020, ab 21.45 Uhr in ARD-alpha in zwei Dokumentationen, einem Podiumsgespräch und einem Wissensmagazin nach.

Vorbei sind die Zeiten, in denen "artgerechte" Tierhaltung im Zoo bedeuten konnte, Schlingpflanzen an die Tapete im Affenkäfig zu pinseln und Besucher auf Elefanten durch die Anlage reiten zu lassen.

Die Dokumentation "Das System Zoo" um 21.45 Uhr verfolgt die Entwicklung in mehreren großen Zoos in Deutschland und Dänemark. Der Film zeigt die Anstrengungen, die für eine bessere Tierhaltung unternommen werden. Dabei müssen sich die Zoo-Betreiber aktuellen ethischen Fragen stellen: Welche Bedürfnisse und Rechte haben die tierischen Publikumsmagneten wie Elefanten, Eisbären oder Menschenaffen? Welchen Beitrag zum Artenschutz leisten die Zuchtprogramme? Und was passiert mit Jungtieren, für die darin kein Platz ist?

Dr. Dag Encke, Direktor des Tiergartens Nürnberg, und Max Tretter vom Netzwerk Ethik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sind die Gäste von Moderatorin Andrea Lauterbach beim "alpha-thema Gespräch: Zoo – noch zeitgemäß?" um 22.30 Uhr. In der Diskussion gehen sie auf die Kritik an der Haltung von Wildtieren in Zoos ein und auf die Frage, welche Ethik Zoos heute brauchen. Der Biologe Dag Encke betont, wie stark in seinem Zoo darauf geachtet wird, ob bei den Tieren die "natürlichen Verhaltensweisen" zu beobachten sind. Der Theologe Max Tretter ordnet die ethischen Fragen der Tierhaltung im Zoo in den größeren Zusammenhang ein und stellt fest, "dass wir Tiere jetzt nicht mehr als Besitz und als das Objekt wahrnehmen, über das wir verfügen können."

Birgit Philipps erfüllt sich ihren Lebenstraum: viele Tiere zu besitzen. Die Dokumentation "Birgit kauft sich einen Zoo" um 23.00 Uhr begleitet die neue Zoodirektorin bei ihrer außergewöhnlichen Aufgabe, den kleinen Zoo in Ostfriesland zu managen. Eine besondere Hürde: Birgit ist Maschinenbauzeichnerin und weiß wenig über Tierhaltung und die Leitung eines Zoos. Knapp 300 Tiere auf drei Hektar, Affen, Esel, Lamas und noch viele mehr stellen die 52-Jährige vor große Herausforderungen: Der Tiergarten ist seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr renoviert worden. Birgit schafft neue Tiere an, baut Gehege und braucht viele Genehmigungen von behördlicher Seite, denn schon in wenigen Wochen will sie Neueröffnung feiern und ihren kleinen Zoo in neuem Glanz präsentieren.

Um 23.25 Uhr fragt Moderator Dennis Wilms im Wissenschaftsmagazin "W wie Wissen: Welche Zukunft hat der Zoo?" Weitläufige Anlagen, individuelles Training und intensive Beschäftigungsprogramme sollen das Leben von intelligenten und hochsensiblen Tieren wie Eisbären, Elefanten und Menschenaffen in Zoos bereichern – und trotzdem sind deren Ansprüche oft nur schwer zu erfüllen. Kann man den Tieren mit moderner Zooarchitektur gerecht werden, oder nützt die hauptsächlich den Menschen?