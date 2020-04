alpha-thema Wetter fühlen und messen

Für manche sind Schmerzen damit verbunden, für andere Hochstimmungen, für viele ist es von eminenter ökonomischer Bedeutung, und uns alle geht es an: das Wetter. Was sagt die Wissenschaft zum Einfluss des Wetters auf den Menschen, welche Prognose-Methoden gibt es, und wie aussagekräftig sind sie? "alpha-thema: Wetter fühlen und messen" erläutert die zahlreichen Facetten dieses Phänomens – am Montag, 27. April 2020, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha.