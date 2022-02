alpha-thema: Die Weiße Rose Gedächtnisvorlesung von BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth

Am 22. Februar 1943 wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Studierende an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitglieder der Widerstandsgruppe ʺWeiße Roseʺ zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst zum Tod verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Jedes Jahr lädt die Ludwig-Maximilians-Universität München in Verbindung mit der Weiße-Rose-Stiftung zu einer Gedächtnisvorlesung ein, um an die Widerstandsgruppe und an das geistige Erbe aller Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus zu erinnern.