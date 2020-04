Dokumentationen und Gesprächsrunde alpha-thema: Wald

Deutschland verfügt mit seinen Wäldern über den größten Holzbestand in ganz Europa. Die deutschen Wälder sind allerdings zu einem großen Teil Baumplantagen, die durch die Klimaveränderung und durch Alterung gefährdet sind. Warum wir den Wald brauchen und was in dieser Situation der richtige Umgang mit ihm ist, darum geht es beim "alpha-thema: Wald" am Montag, 6. April 2020, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha.

Die Dokumentation "Stirbt unser Wald?" um 20.15 Uhr zeigt: Hitze, Trockenheit und Schädlinge lassen die Bäume kahl werden und den Wald krank. Wissenschaftler und Forstwirte arbeiten daran, ihn wieder gesund zu machen. Wie behalten sie die Bäume im Blick, und welche Methoden wenden sie dabei an? Die Wege, die sie beschreiten, sind unterschiedlich, ihr Ziel ist das gleiche: ein dichtes Kronendach, immer feuchter Boden und Lebewesen in all seinen Etagen – so ein Wald nützt dem Menschen, ökologisch und ökonomisch.

"Der Wald lebt!?" heißt es im "alpha-thema Gespräch" um 21.00 Uhr. Moderiert von Vera Cornette, sprechen die Experten Professor Dr. Hansjörg Küster, Pflanzenökologe am Institut für Geobotanik der Leibniz-Universität Hannover, Lisa Schubert, Leiterin des Forstreviers Markt Indersdorf, und Volker Oppermann von Greenpeace Bayern über Risiken und Chancen des Waldes in Zeiten des Klimawandels. So kontrovers die Runde diskutiert, wie man dem Wald am besten hilft zu regenerieren, so herrscht doch Einigkeit darüber, dass das Ökosystem Wald im Umbau begriffen ist, dass das Geschehen sehr dynamisch ist und sein Ausgang ungewiss.

In der Dokumentation "Unser Wald – Zoff im deutschen Forst" um 21.30 Uhr stehen sich zwei Positionen gegenüber: die der Verfechter des Naturwaldes, in dem die Bäume in Ruhe gelassen werden und der Wald sich selbst reguliert, und die der Verfechter des Wirtschaftswaldes, die überzeugt sind, dass der Wald Pflege benötigt, gerade in Zeiten der Klimaerwärmung. Welche Art von Pflege ist das? Wie groß ist der Wirtschaftssektor Holzwirtschaft, und warum sind Fichten und Kiefern am meisten nachgefragt? Gerade diese Sorten leiden unter dem Klimawandel. Der Film zeigt, warum der richtige Umgang mit dem Wald so umstritten ist.