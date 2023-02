Zwischen Spaß und Sucht alpha-thema: Das Leben ist ein Spiel

Deutschland hat eine der größten Brettspielszenen der Welt. Hier schlägt das Herz der Branche. Deshalb werden Brettspiele international auch als ʺGerman Gamesʺ bezeichnet. Neben Klassikern wie ʺMensch ärgere dich nichtʺ oder ʺMonopolyʺ gibt es eine schier unendliche Vielfalt an Brettspielen. Und jedes Jahr kommen etwa 1000 neue auf den Markt. Board Games sind längst ein Hobby von Erwachsenen. Warum begeistern sie Millionen Menschen? Warum treffen sich Spielefans in ihrer Freizeit, um für Stunden in bunte Welten einzutauchen? Und was sagen Spiele über die Gesellschaft aus? Das zeigt die dreiteilige Dokumentation ʺBoard Gamesʺ ab 21.00 Uhr.