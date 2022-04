Filme und Experten-Talk alpha-thema: Pflege

Die Pflege hierzulande ist in der Krise. Die Corona-Pandemie hat die ohnehin angespannte Situation weiter verschärft und ein Schlaglicht auf ein gesamtgesellschaftliches Problem geworfen. Was sind die Ursachen des jahrelangen Pflegenotstands? Was kann man dagegen tun? Und wie sieht die Pflege der Zukunft aus? In drei Filmen und einem Expertengespräch zeigt der Themenabend ʺalpha-thema: Pflegeʺ, was Care-Arbeit bedeutet, gibt Einblick in den Alltag Pflegebedürftiger und Pflegender und fragt danach, was sich in der Pflege ändern muss – am Mittwoch, 6. April 2022, ab 21.00 Uhr in ARD alpha.